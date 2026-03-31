Mart ayı enflasyonu için çarpıcı tahmin! Ekonomistler ne bekliyor?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.