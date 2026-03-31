İngiltere: Bu bizim savaşımız değil

İngiltere: Bu bizim savaşımız değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla ilgili, "Bu bizim savaşımız değil” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz” yanıtını verdi.

Ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için ‘savunma amaçlı önlemler’ aldığını belirten Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Starmer, “Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından ve denetlendiğinden emin olacağız” ifadelerini kullandı.

