Dubai'de patlama sesleri duyuldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Dubai'nin farklı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Seslerin, hava savunma sisteminin müdahalesinin sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halka gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Körfez ülkelerinin ikili oyunu kapalı kapılar ardında ortaya çıktı
Körfez ülkelerinin ikili oyunu kapalı kapılar ardında ortaya çıktı
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 11'inci yıl dönümü! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 11'inci yıl dönümü! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj
ABD memnun değil Trump sınıfta kaldı! Son anket sonuçları fena
ABD memnun değil Trump sınıfta kaldı! Son anket sonuçları fena
Türk Telekom 5G ile Müslüm Gürses ve Sefo AKM'de düet yaptı
Türk Telekom 5G ile Müslüm Gürses ve Sefo AKM'de düet yaptı
Mustafa Bozbey tutuklanırsa Bursa AK Parti'ye mi geçecek? Bomba iddia, üye sayıları...
Mustafa Bozbey tutuklanırsa Bursa AK Parti'ye mi geçecek? Bomba iddia, üye sayıları...
İstanbul’da su bereketi: Barajlardaki artış son yılların rekorunu kırdı
İstanbul’da su bereketi: Barajlardaki artış son yılların rekorunu kırdı
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşi kızı ve kardeşiyle gözaltında liste olay
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşi kızı ve kardeşiyle gözaltında liste olay
Hürmüz krizinin maliyeti ortaya çıktı! Kayıp çok büyük...
Hürmüz krizinin maliyeti ortaya çıktı! Kayıp çok büyük...
Filistinli esirleri idam etmeyi planlıyordu! AB Temel Haklar Şartı'na aykırılık
Filistinli esirleri idam etmeyi planlıyordu! AB Temel Haklar Şartı'na aykırılık
Seden Bozbey ve Side Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey'in eşi ve kızı gözaltında
Seden Bozbey ve Side Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey'in eşi ve kızı gözaltında
Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım
Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım
Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler
Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler