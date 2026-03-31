Kalbi 19 gün arayla iki kez duran hasta aynı 112 ekibi tarafından hayata döndürüldü

Çankırı'da yaşayan 57 yaşındaki Abdülkerim Akpınar'ın 19 gün arayla evinde geçirdiği iki kalp krizi sonucu duran kalbi, aynı 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Aksu Mahallesi'nde eşiyle yaşayan Akpınar'ın 9 Kasım 2025'te gece saatlerinde geçirdiği kalp krizinin ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde kalbi durduğu belirlenen Akpınar, yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akpınar, buradaki tedavisinin ardından Ankara Gazi Hastanesi'ne sevk edilip baypas ameliyatına alındı.

Sağlığına kavuşmasının ardından evine dönen Akpınar, 28 Kasım'da yeniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi Akpınar ailesinin evine sevk edildi.

Aynı hastaya denk gelen sağlık ekibi ikinci kez kalbi duran Abdülkerim Akpınar'ı kalp mesajıyla yeniden hayata döndürerek hastaneye kaldırdı.

Çankırı'daki tedavisinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kalp pili takılan Akpınar, sağlığına kavuşmanın ve sevdikleriyle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"O genç arkadaşlara minnettarım"

Abdülkerim Akpınar, AA muhabirine, yaşanan olayın üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Doktorların verdiği perhize dikkat ederek her geçen gün daha da iyi olduğunu dile getiren Akpınar, "Normal yaşantıma dönmüş durumdayım. Burada doktorlarımızın, sağlık teşkilatımızın emekleri büyük ama bana ilk müdahalede bulunan 112 Acil Sağlık ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum. O genç arkadaşlara minnettarım. Daha sonra kendileriyle tanıştım da. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Rahatsızlığının ardından sağlığın ve sağlık teşkilatının önemini daha iyi anladığını anlatan Akpınar, "Yanımızdan bir ambulans geçiyordu, 'Allah şifa versin' deyip geçiyorduk ama şu anda bir ambulans sesi duyduğumda içim 'cız' ediyor. 'Allah kolaylık versin' diyorum hem getirip götüren personele hem de o acıyı, o şartları yaşayan hastamıza. Allah onları başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin." diye konuştu.

Hayatta sağlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizen Akpınar, "Tekrar evlatlarıma, torunuma kavuştuğum için çok mutluyum. O duyguları anlatmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Akpınar'ın eşi Asiye Akpınar da zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

İlk kalp krizinin yaşandığı gün eşinin yataktan düşmesiyle olayın farkına vardığını ve 112 Acil Sağlık'a haber verdiğini anlatan Akpınar, şöyle devam etti:

"Kerim Bey ölecek diye hiç düşünmedim. Biz bu olayı iki kere yaşadık. İkisinde de hiç düşünmedim. Artık insanlar bana 'Kerim Bey hasta, Asiye Hanım'ın aklı gitti' diye bakıyorlardı. Ben herkese kızıyordum, 'Hayır ölmüyor' diyordum. Çocuklarımı 'kötü bir şey olmayacak, iyileşecek' diye teselli ediyordum."

"Şimdi hiçbir şey umurumda değil"

Yaşadıkları olayların ardından hayata bakış açısının da değiştiğini ifade eden Asiye Akpınar, "Ben biraz titizim. Evimde dağınıklık, kirlilik istemem. Yemeği vaktinde yapacağız, yemeğe vaktinde oturacağız. Şimdi hiçbir şey umurumda değil. Sevdiklerim sağlıklı olsun, kötü bir şey yaşamayalım." dedi.

İki kez müdahale, iki kez iller arası nakil

Abdülkerim Akpınar'a iki kez müdahalede bulunun 112 Acil Sağlık ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Mehmet Bayram, "İki defa kalbi durmuştu. Elektroşok uygulaması ve kalp masajıyla iki defa kalbini tekrar çalıştırmayı başardık ve sağlıklı bir şekilde kalbi çalışır şekilde acil servise teslimini sağladık." dedi.

Paramedik İbrahim Burak Şahin, kısa süre içerisinde iki defa iller arası nakil sağladıklarını belirterek, Akpınar ile sağlıklı bir şekilde bir araya geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Paramedik Emre Acar da gereksiz çağrıların önlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, ilk yardımın önemine vurgu yaptı.