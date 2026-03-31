Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşi kızı ve kardeşiyle gözaltında liste olay

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'ın evinde arama yapılırken 59 kişi hakkına gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile kızı Side Bozbey ile kardeşleri de bulunuyor.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in sabaha karşı gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Mustafa Bozbey’in evinde arama yapıldı, Bozbey’in telefonuna da el konuldu. Mustafa Bozbey ile birlikte gözaltı listesinde eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ile kardeşleri de var.

SUÇLAMALAR NE?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Suç işlemek amacıyla Örgüt Kurma ve Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına karıştığı tespit edilen aralarında örgüt lideri konumunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı tutuklu Turgay Erdem'in de bulunduğu toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.

GÖZALTI LİSTESİ ŞÖYLE



1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

Firari olan isimler

1-Abdülkadir ALKAN (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

2-Naci ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

3-Şevket GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4-Tuğrul KUTLUAY (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup; ikamet ve işyeri aramaları devam etmektedir.