TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan altın rezervi açıklaması

TCMB Başkanı Fatih Karahan, döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılmasının son derece doğal bir tercih olduğunu belirtti. Karahan, "İşlemlerin önemli bir kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde. Yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek. " ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar geldi. "Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih" ifadelerini kullanan Karahan şunları kaydetti:

İşlemlerin önemli bir kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde.

Yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek.

Rezervler üzerindeki baskı, küresel risk iştahındaki değişimlerin olağan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.Bankaların TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve kur rejiminin sağlıklı işlediğini gösteriyor.

"Enflasyonla mücadelemizi olumsuz etkileyen dışsal bir durumla karşı karşıyayız"

Enflasyonla mücadelemizi olumsuz etkileyen dışsal bir durumla karşı karşıyayız. Dezenflasyon sürecinin devamı için gereken sıkılığı sağlamakta kararlıyız.