BIST 12.704
DOLAR 44,48
EURO 51,06
ALTIN 6.531,51
HABER /  EKONOMİ

TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı şubat ayında arttı

Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,5’e yükselirken, işsiz sayısı 2 milyon 981 bine çıktı. İstihdam ve işgücüne katılım artış gösterse de genç işsizlikteki yükseliş ve yüzde 29,9’a çıkan atıl işgücü oranı dikkat çekti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 133 bin kişi artışla 2 milyon 981 bine ulaştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak hesaplandı.

