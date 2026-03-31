8 ilde "et fiyatları manipülasyonu" operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et ve et ürünlerinin fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü tespit edilen, aralarında denetimleri önceden haber veren kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Suçları Soruşturma Bürosunca, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemelerde, bazı besici gruplarının et fiyatlarını manipüle ederek olağanüstü şekilde yükselttiği tespit edildi.

Ekim 2025'in sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, tedarikçi firmalar tarafından "mal yokluğu" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle suni olarak artırıldığı ve arzın fiilen durdurulduğu, ayrıca hastalıklı hayvanların kesilerek bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

28 yönetici, 5 kamu görevlisi

Soruşturma kapsamında et tedarikçisi firmaların yöneticisi 28 kişi ile bakanlık denetimlerini önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında örgütsel faaliyetler kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satımından kaçınma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarında yürütülen soruşturmada, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

