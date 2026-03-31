Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 11'inci yıl dönümü! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilişinin 11'inci yılında anıldı. Anma töreninde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizler adaletin yalnızca bir görev değil, kutsal bir emanet olduğunu farkındayız." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 11 yıl geçti. Şehit savcı için bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi.

Adalet teşkilatının hiçbir zaman geri adım atmadığını ve atmayacağını söyleyen Gürlek, "Bizler adaletin yalnızca bir görev değil, kutsal bir emanet olduğunu farkındayız. Mehmet Selim Kiraz bu emaneti canı pahasına taşımıştır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Terör örgütlerinin lanetli olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Bu alçak eylem emrini verenleri ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm yapıları şiddetle lanetliyoruz. Teröre karşı mücadelemiz hukuk içinde devam edecektir." dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994'te mezun olan Kiraz, 1995'te hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye'de savcılık yapan Kiraz, İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığında da 4 yıl çalıştı. Kiraz, 2010'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

Savcı Kiraz, Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını 5'inci savcı olarak devraldı.

Soruşturmayı yürüttüğü sürece yoğun çaba gösteren Kiraz, Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Büro raporları aldırarak dosyada ilerleme kaydetti. Kiraz, soruşturmayı sürdürdüğü 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı. Rehin alınma haberinin duyulması üzerine adliyede görevli polisler ve güvenlik personeli Kiraz'ın makam odasına yöneldiği sırada içeriden ateş açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Telekom 5G ile Müslüm Gürses ve Sefo AKM'de düet yaptı
Türk Telekom 5G ile Müslüm Gürses ve Sefo AKM'de düet yaptı
Mustafa Bozbey tutuklanırsa Bursa AK Parti'ye mi geçecek? Bomba iddia, üye sayıları...
Mustafa Bozbey tutuklanırsa Bursa AK Parti'ye mi geçecek? Bomba iddia, üye sayıları...
İstanbul’da su bereketi: Barajlardaki artış son yılların rekorunu kırdı
İstanbul’da su bereketi: Barajlardaki artış son yılların rekorunu kırdı
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşi kızı ve kardeşiyle gözaltında liste olay
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşi kızı ve kardeşiyle gözaltında liste olay
Hürmüz krizinin maliyeti ortaya çıktı! Kayıp çok büyük...
Hürmüz krizinin maliyeti ortaya çıktı! Kayıp çok büyük...
Filistinli esirleri idam etmeyi planlıyordu! AB Temel Haklar Şartı'na aykırılık
Filistinli esirleri idam etmeyi planlıyordu! AB Temel Haklar Şartı'na aykırılık
Seden Bozbey ve Side Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey'in eşi ve kızı gözaltında
Seden Bozbey ve Side Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey'in eşi ve kızı gözaltında
Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım
Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım
Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler
Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler
MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu
MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu
17 yaşındaki genç aynı yaştaki akrabasını öldürdü
17 yaşındaki genç aynı yaştaki akrabasını öldürdü
Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret Odası arasında KOBİ'lere yönelik p@ket işbirliği
Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret Odası arasında KOBİ'lere yönelik p@ket işbirliği