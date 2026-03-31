Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 11'inci yıl dönümü! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilişinin 11'inci yılında anıldı. Anma töreninde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizler adaletin yalnızca bir görev değil, kutsal bir emanet olduğunu farkındayız." dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 11 yıl geçti. Şehit savcı için bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi.

Adalet teşkilatının hiçbir zaman geri adım atmadığını ve atmayacağını söyleyen Gürlek, "Bizler adaletin yalnızca bir görev değil, kutsal bir emanet olduğunu farkındayız. Mehmet Selim Kiraz bu emaneti canı pahasına taşımıştır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Terör örgütlerinin lanetli olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Bu alçak eylem emrini verenleri ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm yapıları şiddetle lanetliyoruz. Teröre karşı mücadelemiz hukuk içinde devam edecektir." dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994'te mezun olan Kiraz, 1995'te hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye'de savcılık yapan Kiraz, İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığında da 4 yıl çalıştı. Kiraz, 2010'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

Savcı Kiraz, Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını 5'inci savcı olarak devraldı.

Soruşturmayı yürüttüğü sürece yoğun çaba gösteren Kiraz, Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Büro raporları aldırarak dosyada ilerleme kaydetti. Kiraz, soruşturmayı sürdürdüğü 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı. Rehin alınma haberinin duyulması üzerine adliyede görevli polisler ve güvenlik personeli Kiraz'ın makam odasına yöneldiği sırada içeriden ateş açıldı.