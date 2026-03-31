Apartman ve site aidatı kararı! Listeyle borçluların ifşası yasaklandı

Aparman ve sitelerde aidat borcu olanların ödemesi için yapılan ifşalara son veriliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman, site borç bilgilerinin ortak alanlara asılmasını yasakladı.

Apartman ve sitelerde, aidat borcu olanları afişe eden yönetimler artık bunu yapamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı düzenlemeyle birlikte ifşaların önüne geçti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 18 Şubat 2026 tarihinde aldığı ilke kararı ile toplu yapılarda (apartman, site vb.) borç bilgilerinin ortak alanlara asılmasına ilişkin düzenlemeler getirdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
 Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bu karara göre borç bilgilerinin ortak alanlara asılması yasaklandı.

Kurul, apartman sakinlerinin aidat, avans veya demirbaş borçlarını içeren listelerin asansörler, bina girişleri ve koridorlar gibi ortak yerlere asılmasını hukuka aykırı buldu.

Kurul, listelerde ad-soyad yer almasa dahi, daire numarası ile eşleştirilen borç bilgileri kişinin belirlenebilir olmasını sağladığı için "kişisel veri" sayıldığını belirtti.

 İFŞA EDEREK ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYORLARDI

 Apartman ve site yönetimleri, aidat borcu olanları ifşa ederek zor duruma düşürüyordu. Bu nedenle isimler ve borçlar apartman girişlerine, Whatsapp mesajlarına açık açık yazılıyor ve borçlarını ödemeleri için zorlanıyorlardı. Bundan sonraki süreçte yönetim direkt olarak borçlu kişiyle muhatap olacak ve ifşalar sonlanacak.

 HER YERE BORÇLU İSİMLERİ YAZILIYORDU

 Apartman/site yönetimi süreçlerinde çeşitli kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, apartman sakinlerinin aidat/avans/demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amaçlarıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası bilgisi, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik/kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğini haiz bilgilerin yer aldığı listelerin/dokümanların asansörler, bina girişleri, bina koridorları gibi ortak yerlere asıldığı bilinmekte olup bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilke kararı alınması gereği ortaya çıkmıştı.

 BORÇLULARA NASIL BİLDİRİM YAPILACAK?

 Panoya borçlu bilgisi asılması, Whatsapp gruplarından borçluların ifşası gibi uygulamalara ivedilikle son verilecek. Bu duyurular, toplu yapıların ortak yerlerinden kaldırılacak. Borçlara ilişkin uyarılar sadece ilgililere bizzat gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail: İran'ın altyapısına yönelik hava saldırısı dalgasını tamamladık
İsrail: İran'ın altyapısına yönelik hava saldırısı dalgasını tamamladık
Erakçi: Suudia Arabistan'ı kardeş olarak görüyoruz
Erakçi: Suudia Arabistan'ı kardeş olarak görüyoruz
ABD-İsrail gece saldırdı! 4 ev tamamen yıkıldı, çok sayıda ölü var
ABD-İsrail gece saldırdı! 4 ev tamamen yıkıldı, çok sayıda ölü var
İstanbul ve Giresun'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı
İstanbul ve Giresun'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı
FETÖ nedeniyle el konmuştu! TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
FETÖ nedeniyle el konmuştu! TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
Kritik virajda ilk 11: Kosova deplasmanında sahada kimler olacak?
Kritik virajda ilk 11: Kosova deplasmanında sahada kimler olacak?
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında skandal iddia! Savaştan hemen önce...
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında skandal iddia! Savaştan hemen önce...
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik
Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik
Manisa'da damat kayınpederinin evini kan gölüne çevirdi! Karısı dahil 4 kişiyi öldürdü
Manisa'da damat kayınpederinin evini kan gölüne çevirdi! Karısı dahil 4 kişiyi öldürdü
Hürmüz planı belli oldu! Trump savaşı bitirmeye hazır işte yol haritası
Hürmüz planı belli oldu! Trump savaşı bitirmeye hazır işte yol haritası