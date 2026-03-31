ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında skandal iddia! Savaştan hemen önce...

Dünyaca ünlü Financial Times gazetesi, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in savaştan hemen önce çeşitli savunma sanayii şirketlerinin hisselerinden oluşan bir fona yatırım yapma girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Pentagon’da yapılan ibadette “İsa adına ezici şiddet” vurgusuyla Pentagon yetkililerine dua çağrısı ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Buna göre Hegseth, savaştan hemen önce bir savunma fonuna yatırım yapmak istedi ancak başarılı olamadı.

Financial Times'ın konuştuğu konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in çalıştığı bir aracı kurum, ABD-İsrail’in İran’a saldırısından önceki haftalarda büyük savunma şirketlerine büyük bir yatırım yapmaya çalıştı.

Savaş öncesi yatırım için başvurdu

Bu kişilerin belirttiğine göre, Hegseth’in Morgan Stanley’deki aracı kurumu, ABD’nin Tahran’a karşı askeri harekât başlatmasından kısa bir süre önce, Şubat ayında BlackRock’a, varlık yöneticisinin Savunma Sanayi Aktif ETF’sine milyonlarca dolarlık bir yatırım yapma konusunda başvurdu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, bu yüksek profilli potansiyel müşteri adına yapılan sorgulama BlackRock içinde dahili olarak işaretlendi.

Savunma sanayi şirketlerine yönelmiş

BlackRock’a göre, IDEF koduyla işlem gören 3,2 milyar dolarlık sermaye fonu, “jeopolitik parçalanma ve ekonomik rekabet ortamında savunma ve güvenlik alanındaki artan hükümet harcamalarından fayda sağlayabilecek şirketlere yatırım yaparak büyüme fırsatları” arıyor.

Fon içinde yer alan en büyük şirketler arasında, ABD Savunma Bakanlığı’nı en büyük müşterileri olarak sayan savunma şirketleri RTX, Lockheed Martin ve Northrop Grumman’ın yanı sıra veri entegrasyon uzmanı Palantir de bulunuyor.

FT’nin haberinin yayınlanmasının ardından, Pentagon’un baş sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya sitesi X’te şunları yazdı: “Bu iddia tamamen yanlış ve uydurmadır. Ne Bakan Hegseth ne de temsilcilerinden hiçbiri BlackRock’a böyle bir yatırım konusunda yaklaşmadı.”

Hegseth’in aracı kurumu tarafından bahsedilen yatırım, geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen fonun Morgan Stanley müşterilerinin satın alması için henüz mevcut olmaması nedeniyle nihayetinde gerçekleşmedi.

BlackRock ve Morgan Stanley yorum yapmayı reddetti.

İran savaşının baş mimarlarından biriydi

Hegseth, İran’daki savaşın baş mimarlarından biri ve aynı zamanda Trump yönetiminin İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırının en sesli savunucularından biriydi ve sık sık ABD’nin askeri gücünü sergiliyor.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz günlerde bakanlıkta (Pentagon) düzenlenen bir dini tören sırasında, "merhameti hak etmeyenlere karşı ezici bir şiddet eylemi" olması için dua etmesiyle gündeme gelmişti.

"Öfkenle onları yok et"

Hegseth, "Tanrım, zalimlerin gücünü kır, kötü planlarını boşa çıkar. Kötülüğün kökünü kazı, öfkenle onları yok et. Hesap günleri geldi, hak ettikleri cezayı bulsunlar. Kötülük planlayanların üzerine gazabını indir" ifadelerini kullanmıştı.