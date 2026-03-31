Kritik virajda ilk 11: Kosova deplasmanında sahada kimler olacak?

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıldır süren Dünya Kupası özlemini dindirmek için Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu gece Kosova ile kozlarını paylaşıyor. Kader maçına çıkacak olan Ay-yıldızlı temsilcimizde, sahaya sürülecek muhtemel 11'ler belli oldu. İşte dev finalin kilit isimleri ve teknik direktörlerin taktik savaşında öne çıkan muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki son engel olan play-off finalinde Kosova'nın konuğu oluyor. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik randevu, TSİ 21.45’te başlayacak. Tüm Türkiye'nin kilitleneceği bu dev mücadele, naklen TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte ay-yıldızlıların bu tarihi sınav öncesindeki muhtemel 11'leri ve son durumu...

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.

KOSOVA-TÜRKİYE

MUHTEMEL 11'LER

KOSOVA: Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Kerem.

STAT: Fadil Vokrri

HAKEM: François Letexier

SAAT: 21:45

YAYIN: TV8

KAZANAN DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAK

Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.

24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYORUZ

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.

Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 4. MÜSABAKA

Türkiye ile Kosova, oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaliyle tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle ikisi resmi, biri de Kosova FIFA üyesi olmadan önce oynanan 1 özel karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Milli takım, rakibiyle 2'si deplasmanda 1'i sahasında 3 maçı da kazanırken 12 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

İLK MÜCADELE 2014 YILINDA

Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alındı.

Kosova, 13 Mayıs 2016'daki kongrede FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edildi.

Türkiye, bu tarihten önce 21 Mayıs 2014'te FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 6-1 kazandı.

İLK RESMİ MAÇ 2016 YILINDA

Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi maç 12 Kasım 2016'da Antalya'da oynandı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı.

İskodra kentinde 11 Haziran 2017'de oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını da milli takım Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 4-1 galip tamamladı.