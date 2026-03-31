Hürmüz planı belli oldu! Trump savaşı bitirmeye hazır işte yol haritası

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazırlanıyor. ABD basını, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile Trump'ın harekatı bitirmeye hazır olduğunu iddia etti. Trump'ın alternatif planları da belli oldu.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmaya hazırlanıyor. İran savaşının ne zaman biteceği belirsizliğini korurken, ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

"HÜRMÜZ AÇILMASA DA SAVAŞI BİTİRELİM"

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.

"SALDIRILAR ÇATIŞMAYI UZATIR"

Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun, mevcut çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı.

ALTERNATİF PLAN BELLİ OLDU

Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi.

Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı.

ASKERİ SEÇENEK MASADA

Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.