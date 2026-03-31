CHP'den olaylı şekilde istifa etmişti! AK Parti'ye katılıyor

8 Şubat'ta CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yarın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Haberi eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan verdi ve “Mesut Başkan muradına erip mesut olabilir, katılım bu hafta grup toplantısında” dedi.

Özarslan, 8 Şubat'ta CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hakaret davası açmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre Özel, CHP'den istifa gerekçesini kendisine hakaret edilmesi olarak gösteren Özarslan'a tepki göstererek, Özarslan'ın hakkında yürütülen soruşturmalardan ötürü AK Parti'ye katılmak amacıyla CHP'den istifa ettiğini ve günlerce telefonlarına dönüş yapmadığını ileri sürmüştü.