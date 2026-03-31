İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan savaşı bitirmek için tek şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek kararın, "İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu" söyledi.

"SAVAŞINA SONA ERMESİNE İLİŞKİN KARAR..."

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı."

"İRAN ÖZGÜR İNSANLARA İLHAM OLMAKTADIR"

Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" gösterilerin önemine de değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.