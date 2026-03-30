İsrail Meclisi onayladı: Filistinli esirlere idam cezası

İsrail Meclisi (Knesset), Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesine devam ediyor.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışırken bir yandan da katiller ordusu tarafından esir alınan yakınlarını bekliyor.. Ancak İsrail, skandal bir karara imza attı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE İDAM CEZASINA ONAY

İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını tüm tepkilere rağmen onayladı.

Uzun süredir aşırı sağcı koalisyonun gündeminde olan ve esirlere yönelik yaptırımları infaz boyutuna taşıyan düzenleme, yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul edildi.

NETANYAHU'NUN DA ONAY VERDİĞİ GÖRÜLDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısına lehte oy kullandığı görüldü.

Son oylama sırasında Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ile tasarıyı destekleyen aşırı sağcı milletvekilleri arasında sözlü atışma yaşandı.

İsrail Meclisi'nde yapılan oylamanın sonucu ise tasarıyı hazırlayan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından duyuruldu.

BEN-GVIR: HÜKÜM SAATİ GELDİ

Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika takip eden ve yasanın öncülerinden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesi yaptığı konuşmada "hüküm saati geldi" ifadeleriyle tehditler savurdu.

ŞAMPANYA İLE KUTLAMA

Ayrıca Ben-Gvir'in tasarının onaylanmasının ardından Meclis'te şampanya ile kutlama yapmaya kalkması güvenlik görevlilerince engellendi.

Bunun üzerine Gvir, Meclis çıkışında şampanyasını patlatarak kutlama yaptı.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASI YASASININ DETAYLARI

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek.

İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

İLK OTURUM KASIM 2025'TE YAPILMIŞTI

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

4 AVRUPA ÜLKESİNDEN TEPKİ

Öte yandan İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli esirlere yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

İdam cezasının, caydırıcı hiçbir etkisi olmayan, insanlık dışı ve onur kırıcı bir ceza biçimi olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bu nedenle, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun idam cezasına karşı çıkıyoruz. İdam cezasının reddi, bizi birleştiren temel bir değerdir. Knesset (İsrail Meclisi) ve İsrail hükümeti içindeki İsrailli karar alıcıları bu planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.