Meclis kararını verdi! Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacak

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez’deki ABD üslerini hedef almasının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel enerji piyasalarını sarstı. Sevkiyatın aksamasıyla birlikte petrol fiyatları yükselirken, birçok ülkede akaryakıt zamları yaşandı ve İran Parlamentosu’nun boğazdan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı onaylaması gerilimi artırdı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vururken aynı zaman en büyük kozunu oynayarak Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkileyerek özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

DÜNYA GENELİNDE YAKIT KRİZİ

İran'ın bu hamlesinin ardından arz ve sevkiyattan ciddi aksamalar yaşanmaya başladı.

Kısa bir süre sonra birçok ülkede akaryakıt zamları ardı ardına geldi.

TRUMP AÇMAK YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, bu süreçte özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda NATO'dan yardım istedi.

Ancak ABD Başkanı'nın çağrısının ardından somut bir adım atılmadı.

BOĞAZDAN GEÇEN GEMİLERDEN ÜCRET ALINACAK

Öte yandan bu akşam itibariyle önemli bir karar alındı.

İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir kapanma senaryosuna sert tepki göstererek, enerji akışının engellenmesi durumunda petrol altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Hürmüz açılmazsa petrol kuyularını ve bugüne kadar hedef alınmamış bölgeleri de vururuz" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN 'SADECE DÜŞMANLARA KAPALI' DEMİŞTİ

İran cephesinden yapılan açıklamada ise sık sık Boğaz'ın sadece ABD ve İsrail'in müttefik gemilerine kapalı olduğunu diğer gemiler için ise açık olduğunu vurgulanmıştı.

Yasaklı gemilerin geçme girişimi halinde de güç kullanılacağı belirtilmişti.

GÜBRE TEDARİKİNE DE ZARAR VERDİ

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat aksaklıkları, küresel gübre tedarik zincirini ciddi şekilde etkiledi.

FAO'ya göre gelişmeler dünya gıda güvenliği için "sistematik bir şok" oluşturabilir.