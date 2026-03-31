Müşteri kurye skandalını diafondan izledi mide bulandıran görüntü

İstanbul'da tatlı siparişi veren müşteri, siparişi getiren kuryenin binaya giriş yapmadan tatlıyı yaladığını görüntülü diafondan izledi. O anları kaydeden müşteri siparişi teslim aldıktan sonra, kuryeye "Gel yaladığın şeyi al" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da tatlı siparişi veren müşteri kurye tarafından mide bulandıran bir manzara ile karşı karşıya bırakıldı.

Bir kurye, teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde yaladı. Durumu fark eden müşteri, görüntülü diafon üzerinden yaşananları anbean izleyerek kayıt altına aldı.

Siparişi önce yaladı, sonra teslim etti! Müşteri kurye skandalını görüntülü diafondan izledi

Görüntülerde kuryenin, paketi teslim etmeden önce tatlıyı yaladığı görüldü.

Mide bulandıran anları telefon kamerası ile kaydeden müşteri, siparişi getiren kuryeye sert tepki gösterdi.