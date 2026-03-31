BIST 12.626
DOLAR 44,47
EURO 51,04
ALTIN 6.538,34
HABER /  SPOR

Olaylı derbiyi Olympiakos kazandı Nun ve Dorsey diskalifiye edildi

Yunanistan Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Olympiakos, konuk olduğu Panathinaikos'u 101-94 yendi.

Abone ol

Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Olympiakos, 30-21 ve ilk yarıyı da 60-44 önde tamamladı.

Maçın 3. çeyreğini de 80-74 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı da 101-94 kazandı.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Donta Hall 13 ve Giannoulis Larentzakis 12 sayı kaydetti.

Panathinaikos'ta milli oyuncu Cedi Osman 19 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. T. J. Shorts 18 ve Kendrick Nunn ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sonuçla, namağlup Olympiakos, ligdeki 21. galibiyetini alarak liderliğini korudu.

Panathinaikos ise 5. mağlubiyetini yaşayarak ikinci sırada kaldı.

Gergin geçen karşılaşmada Panathinaikos'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn ile Olympiakoslu basketbolcu Tyler Dorsey arasındaki gerginlik, diğer oyuncuların katılması nedeniyle büyüdü. Oyuncular arasında yaşanan arbedede Dorsey'in forması yırtıldı. Gerginlik sonrası Nunn ve Dorsey, diskalifiye edildi.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise Cedi Osman'a yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. İtirazlarına devam eden Ergin Ataman'a sahaya girmesi nedeniyle teknik faul verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri vuruldu
Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri vuruldu
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Çatışmalarda 4 İsrail askeri öldürüldü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Çatışmalarda 4 İsrail askeri öldürüldü
Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği
Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği
Galatasaray Başkanı Özbek'ten İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaret
Galatasaray Başkanı Özbek'ten İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaret
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescid-i Aksa hakkında ortak bildiri
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescid-i Aksa hakkında ortak bildiri
Aydın'da toprak kayması: 3 ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması: 3 ev tahliye edildi
Devlet Bahçeli'den sert eleştiri: CHP 4 S'den kurtulup yüzünü millete dönmeli
Devlet Bahçeli'den sert eleştiri: CHP 4 S'den kurtulup yüzünü millete dönmeli
İsrail Meclisi onayladı: Filistinli esirlere idam cezası
İsrail Meclisi onayladı: Filistinli esirlere idam cezası
Meclis kararını verdi! Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacak
Meclis kararını verdi! Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 12'nci duruşması tamamlandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 12'nci duruşması tamamlandı
Demir kubbe delik deşik! İran'ın füzelerini böyle ıskaladı
Demir kubbe delik deşik! İran'ın füzelerini böyle ıskaladı
Tahran'da peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseliyor...
Tahran'da peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseliyor...