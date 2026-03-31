İran'dan Türkiye'ye atılan füzenin hedefi belli oldu güvenlik kaynaklarından 3 kritik not

Güvenlik kaynakları İran tarafından ateşlenen ve Malatya semalarında etkisiz hale getirilen füzenin hedefinin Kürecik Radar Üssü olduğunu aktardı.

İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen 4. füze de etkisiz hale getirilmiş oldu.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan değerlendirmeleri paylaşan Millethaber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, bölgedeki gelişmelere ilişkin üç kritik başlığı kamuoyuna aktardı.

1. Füze İddiası ve Kürecik Değerlendirmesi

Bugün İran tarafından ateşlenen füzenin ülkenin batısından fırlatıldığı belirtildi. Söz konusu füzenin Malatya semalarında NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca İran’ın “dördüncü füze” hedefinin Kürecik olduğu değerlendiriliyor.

2. Adana’daki NATO Karargahı Tartışması

Adana’da kurulması planlanan NATO karargahının Türkiye’nin talebiyle gündeme geldiği belirtilirken, bu konunun güncel bölgesel gerilimlerle bağlantılı olmadığı vurgulandı. Karargah planının 2023 yılında ortaya çıktığı, ABD-İsrail-İran hattındaki gelişmelerle doğrudan ilişkili olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “ABD karşıtlığını Türkiye karşılığına çevirmemek gerekir; Türkiye eski Türkiye değildir” denilerek, Türkiye’nin NATO içinde karar verici bir konumda olduğu vurgulandı. Ayrıca milli güvenlik konularında Avrasyacı yaklaşımların doğru olmadığı, Türkiye’nin kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

3. Boğazlar ve Montrö Vurgusu

Türk Boğazları’nda herhangi bir NATO üssü ya da faaliyet bulunmadığı ifade edilirken, Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin Boğazlar ve Karadeniz üzerinde tam yetki ve kontrol sahibi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin güçlü liderlik, etkin diplomasi ve askeri kapasitesiyle bölgesinde belirleyici bir aktör olduğu vurgulandı.