Mustafa Bozbey tutuklanırsa Bursa AK Parti'ye mi geçecek? Bomba iddia, üye sayıları...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından, olası bir tutuklama kararının belediye yönetiminde nasıl bir tablo yaratacağı konuşulmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda ...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Bozbey ile birlikte toplam 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. TGRT Haber’den Fatih Atik, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çoğunluk AK Parti’de. Mustafa Bozbey tutuklanırsa belediye meclisinde yapılacak seçimde başkanlık AK Parti’ye geçebilir” paylaşımını yaptı.

Bozbey hakkında bir tutuklama kararı gelirse İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınacak. Böylece Bursa Büyükşehir Meclisi’nde seçim yapılacak.

Cumhur İttifakı toplam 59 üyeye ulaşıyor

Bursa Büyükşehir Meclisi toplam 106 kişiden oluşuyor. AK Parti, 50 üyeyle çoğunlukta bulunuyor. AK Parti’ye ittifak ortağı MHP de sekiz üyeyle eşlik ediyor. Büyük Birlik Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı toplam 59 üyeye ulaşıyor. CHP'nin üye sayısı ise 41.

Bursa'daki Meclis'in dağılımı şöyle:

AK Parti: 50

CHP: 41

MHP: 8

İYİ Parti: 3

BBP: 1

Türkiye İttifakı Partisi: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

Bağımsız: 1

