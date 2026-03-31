Candan kardeşlerin yargılandığı "dolandırıcılık" davasında karar

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Alisya Bahar Candan'a "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Nihal Candan hakkında açılan dava düşürüldü

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek (Nihal Candan) hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Nihal Candan'ın ölümü: Candan 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konulmasının ardından tahliye edilen Candan hastanede tedavi altına alınmıştı. 23 kiloya kadar düşen Candan, 21 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Mahkeme, tutuklu sanık Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 4 yıl 2 ay, "nitelikli dolandırıcılık"tan 227 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi.

Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılmıştı.

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Gülnihal Çiçek hakkında ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilmişti.