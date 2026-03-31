ABD memnun değil Trump sınıfta kaldı! Son anket sonuçları fena

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına dair eleştiriler sürerken ABD halkının da bu durumdan memnun olmadığı ortaya çıktı. Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan ankette hem Başkan Donald Trump'ın performansından hem de İran politikasından duyulan rahatsızlık gözler önüne serildi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları bir ayı geçti. Saldırılar aralıksız bir şekilde devam ederken savaşa dair eleştiriler de sürüyor. ABD halkının bu durumdan memnun olmadığı da yapılan anketle ortaya koyuldu.

Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, ABD halkı Başkan Trump'ın hem genel başkanlık performansından hem de İran politikası, enflasyonla mücadele gibi konulardaki performansından memnun değil.

Ankete katılanların yalnızca %33'ü Trump'ın başkanlık performansını onaylıyor, %62'si ise onaylamıyor. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekleyenlerin oranı sadece %29, onaylamayanların oranı ise %63.
Enflasyon konusunda ise katılımcıların sadece %24'ü Trump'ın iyi bir iş çıkardığını düşünüyor, %71'i ise performansı yeterli bulmuyor.
Ankete katılanların %33'ü kendisini 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım' (MAGA) mottosu ile ilişkilendiriyor.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran da bölge ülkelerindeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında üst düzey İranlı yetkililerin öldüğü belirtiliyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında, 20-25 Mart tarihlerinde 1000 yetişkine Trump'ın performansı ve İran politikasına yönelik sorular soruldu.

ABD HALKI TRUMP'IN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Ankette, ABD'lilerin yüzde 33'ünün Trump'ın Başkanlık performansını "onayladığı", yüzde 62'sinin ise Trump'ın Başkanlık performansından "memnun olmadığı" ortaya konuldu.

TRUMP'IN İRAN POLİTİKASI DA ONAYLANMIYOR

Katılımcıların sadece yüzde 29'unun Trump'ın İran'a yönelik saldırılarına "destek verdiği" kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 63'ünün ise Trump'ın İran'la ilgili tutumunu "onaylamadığı" belirlendi.

ENFLASYONDAN DA ŞİKAYETÇİLER

Ankette, katılımcıların yüzde 24'ü Trump'ın enflasyon konusunda "iyi bir iş çıkardığını" ifade ederken, yüzde 71'i ise Başkan'ın bu alandaki performansını "pek iyi değil" veya "hiç iyi değil" diye nitelendirdi.

Katılımcıların yüzde 33'ünün kendisini "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) mottosu ile "kısmen" ya da "güçlü şekilde" ilişkilendirdiği aktarılan ankette, bu oranın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 77, Demokratlar arasında ise yüzde 4 olduğu tespit edildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

