MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla Özgür Bayraktar Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nde yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar’ın Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür BAYRAKTAR atanmıştır."
Yönter istifa etmişti
Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, istifasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Yönter, paylaşımlarında “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı.
Söz konusu paylaşımların ardından Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum” açıklaması yaparak partisindeki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu.
Yönter’in istifasının ardından boşalan Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Özgür Bayraktar getirildi.