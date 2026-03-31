TÜİK: Dış ticaret açığı 9 milyar doları geçti

TÜİK verilerine göre Şubat 2026’da ihracat 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat 30 milyar 80 milyon dolar oldu. İthalattaki daha hızlı artışla dış ticaret açığı 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. Ocak-Şubat döneminde açık 17 milyar 415 milyon dolara çıktı. Almanya en fazla ihracat yapılan, Çin ise en fazla ithalat yapılan ülke oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan Şubat 2026 dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık bazda sınırlı artış gösterirken ithalattaki daha hızlı yükseliş dış ticaret açığını büyüttü.

Genel ticaret sistemine göre ihracat, Şubat 2026’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 21 milyar 49 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat 30 milyar 80 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat artışı ihracatın üzerinde gerçekleşti.

İLK İKİ AYDA İHRACAT GERİLEDİ

Ocak-Şubat dönemine bakıldığında ihracat 41 milyar 361 milyon dolar seviyesine inerken ithalat 58 milyar 776 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ihracat düşerken ithalatın artması dış ticaret dengesinde bozulmaya işaret etti.

AÇIKTA ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Şubat ayında dış ticaret açığı 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. Açıkta yıllık artış hızının yüksek seyrettiği görülürken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da geriledi. Ocak-Şubat döneminde ise açık 17 milyar 415 milyon dolara ulaştı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DENGEDE İYİLEŞME SINIRLI KALDI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat ve ithalatta daha yüksek artışlar kaydedildi. Bu kapsamda ihracat 19 milyar 935 milyon dolara, ithalat ise 22 milyar 928 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde bu kalemde dış ticaret açığı 2 milyar 993 milyon dolar oldu.

Şubat ayında ihracatın büyük bölümü imalat sanayinden geldi. Toplam ihracat içinde imalat sanayinin payı 93,8 olarak hesaplandı. Tarım ve madencilik sektörlerinin payı daha sınırlı kaldı.

İthalat tarafında ise ara mallarının payı öne çıktı. Şubat ayında toplam ithalatın 72,2’si ara mallarından oluştu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, İTHALAT ÇİN’DEN

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeyi Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. İlk 5 ülkenin toplam ihracat içindeki payı 30,3 seviyesinde gerçekleşti.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin’i Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD takip etti. İlk 5 ülkenin toplam ithalattaki payı 39,5 oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI SINIRLI KALDI

İmalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı Şubat ayında 3,2 olarak hesaplandı. Aynı dönemde bu ürünlerin ithalat içindeki payı ise daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Veriler, ihracattaki sınırlı artışa karşın ithalatın daha hızlı yükseldiğini ve dış ticaret açığındaki genişlemenin sürdüğünü ortaya koydu.