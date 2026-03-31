Yıldız Holding'de üst düzey atama

Yıldız Holding, 2005'ten bu yana bünyesinde gıda ve uluslararası operasyonlarda farklı sorumluluklar üstlenen Mert Altınkılınç'ı Gıda Grubu Başkanı görevine getirdi.

Abone ol

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda üst düzey bir atama gerçekleştirdi.

Holdingin odaklanma stratejisi kapsamında gıda alanındaki faaliyetlerini daha bütüncül ve etkin bir yapıyla yönetmek amacıyla oluşturduğu Gıda Grubu Başkanlığı görevine Mert Altınkılınç atandı.

Mert Altınkılınç liderliğindeki Gıda Grubu Başkanlığı ile Yıldız Holding'in gıda kategorilerindeki operasyonlarını daha bütüncül bir yapı altında yönetmesi ve stratejik önceliklerini daha etkin şekilde hayata geçirmesi hedefleniyor. Söz konusu yapıyla üretimden tedarik zincirine, inovasyondan ihracata uzanan süreçlerde entegrasyonun artırılması ve küresel pazarlardaki rekabet gücünün daha da güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda, Yıldız Holding'in gıda ve uluslararası operasyonlarında uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlenen ve başarılara imza atan Altınkılınç'ın liderlik kadrolarında bu görevi üstlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tütüncü, 'Mert Altınkılınç'ın sahip olduğu deneyim ve birikimle gıda alanındaki faaliyetlerimizin daha bütüncül ve etkin bir yapıyla yönetilmesine ve stratejik hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.' ifadesini kullandı.

Yıldız Holding'deki kariyerine 2005 yılında başlayan Mert Altınkılınç, holdingin yurt içi ve dışındaki şirketlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Teközel, Eksper Gıda ve İstanbul Gıda'daki görevlerinin ardından pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika operasyonlarında yöneticilik yapan Altınkılınç, yeni pazarlara açılım, distribütör yapılarının güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda operasyonel etkinliğin artırılmasına katkı sağladı. 2022 yılından bu yana Besler CEO'su olarak görev yapan Altınkılınç, şirketin stratejik dönüşümüne liderlik ederek, özellikle dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde ürün çeşitliliği ile üretim kapasitesinin artmasına ekipleriyle katkı sundu. Altınkılınç, 'Donuk Fırıncılık Ürünleri' operasyonunun Besler bünyesine dahil edilmesi ve Kerevitaş'tan Besler'e dönüşüm sürecinde yürütülen kurumsal çalışmalara da öncülük etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Altınkılınç, aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra ABD'de MBA eğitimini tamamladı.