Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret Odası arasında KOBİ'lere yönelik p@ket işbirliği

Vakıf Katılım, KOBİ ve işletmelerin finansal işlemlerini dijital ortamda tek çatı altında toplamak amacıyla geliştirdiği e-Yönetim Platformu p@ket kapsamında, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında oda üyeleri e-dönüşüm hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

E-Yönetim Platformu p@ket, bankacılık işlemlerini ön muhasebe uygulamasıyla entegre ederek firmalara operasyonel kolaylık, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Karadeniz Bölge Müdürü Ekrem Aydın, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmanın ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

'Bu amaçla geliştirdiğimiz e-Yönetim Platformu p@ket, işletmelerin finansal ve muhasebe süreçlerini tek uygulamada birleştiriyor. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız bu işbirliğinin, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandıracağına inanıyor, hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.'

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu da üyelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ve e-dönüşüm maliyetlerini azaltacak nitelikli işbirliklerine büyük önem verdiklerini aktardı.

Tanoğlu, hayata geçirilen e-Yönetim Platformu p@ket sayesinde Erzincan TSO üyelerinin finansal ve muhasebe süreçlerini daha etkin, güvenli ve entegre bir yapı içinde yönetebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi yenilikçi uygulamalarla buluşturmaya, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye ve rekabet avantajlarını artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İmzalanan protokolün başta üyelerimiz olmak üzere her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.'

