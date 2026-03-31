Özgür Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

CHP’nin kurultay davası öncesinde Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu gece yarısı takipten çıkması dikkat çekti. Sosyal medyada bu hamle, olası “mutlak butlan” kararı tartışmalarıyla ilişkilendirildi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın kritik duruşması öncesinde parti içinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gece yarısı yaptığı sosyal medya hamlesi gündeme damga vurdu.

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu hamle, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada butlan yorumu

Özel’in bu adımı, sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edebileceği” yönündeki iddialara tepki olarak yorumlandı. Kurultay davası öncesi gelen bu hamle, parti içi dengelere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Gözler yarınki duruşmada

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava süreci, parti yönetimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

"Yarın karar çıkabilir"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir canlı yayında davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın, Adalet Bakanlığı’nda yaşanan değişimin ardından süreçte farklı bir gelişme beklediklerini belirterek, “Evet bir değişiklik bekliyoruz, ancak B planımız hazır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, mahkemenin CHP kurultayıyla ilgili “mutlak butlan” kararı alabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Parti içinde gerilim artabilir

Dava öncesi yaşanan sosyal medya hamlesi ve yapılan açıklamalar, CHP içinde gerilimin artabileceğine işaret ederken, yarınki duruşmadan çıkacak olası kararın parti yönetiminde önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

