Akaryakıtta tarihi eşik: Motorin bu gece 80 TL’yi geçecek

Akaryakıt piyasasından alınan son bilgilere göre, motorin fiyatlarında dev bir artış kapıda. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 52 kuruş zam yapılacağını belirtiyor. Özellikle nakliye ve lojistik maliyetlerinin yüksek olduğu bazı şehirlerde, motorinin litre fiyatı tarihinde ilk kez 80 TL barajını aşmış olacak.

Küresel enerji arzının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar, petrol fiyatlarını yukarı yönlü zorlamaya devam ediyor. Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi fiyat artışlarını bir noktaya kadar göğüslese de, uluslararası piyasalardaki sert yükselişin önü artık kesilemiyor.

MOTORİN YENİDEN 80 LİRAYI GEÇECEK 

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından 80 lira bandının altına düşen motorin, bu gece yarısı pompaya yansıyacak 2 lira 52 kuruşluk artışla birlikte yeniden bazı şehirlerde 80 lirayı geride bırakacak. 

Artışla birlikte Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde motorinin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıkacak. 

AKARYAKIT FİYATI NEDEN ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının İstanbul ve çevre şehirlerde daha uygun, Türkiye'nin doğu kesiminde ise daha pahalı olmasının nedeni coğrafi faktörlere ve lojistik imkanlara dayanmakta. 

