Aydın'da toprak kayması: 3 ev tahliye edildi

Aydın'da toprak kayması: 3 ev tahliye edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkisini gösteren sağanak nedeniyle Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Ayrıca Kemer Mahallesi'nde Çakırlar Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin aldığı karar doğrultusunda riskli durumdaki Mesudiye Mahallesi'nde 2 ev ve Kemer Mahallesi'nde 1 ev için tahliye kararı verildi.

Mesudiye Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Hatice Karasoy, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

Karasoy, "O toprak kayar, ev yıkılır, sizin evlere bir şey olur, can kaybı olur diye bizi evden çıkardılar. Şimdi üzülüyorum haliyle. Çok üzülüyoruz ama Allah afetinden saklasın." dedi.

Kemer Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Mustafa Acar da çayın kenarında yıkılan setin yeniden yapılmasını talep etti.

Öte yandan dün de 3 ev benzer riskler nedeniyle tahliye edilmişti.

Devlet Bahçeli'den sert eleştiri: CHP 4 S'den kurtulup yüzünü millete dönmeli
Devlet Bahçeli'den sert eleştiri: CHP 4 S'den kurtulup yüzünü millete dönmeli
İsrail Meclisi onayladı: Filistinli esirlere idam cezası
İsrail Meclisi onayladı: Filistinli esirlere idam cezası
Meclis kararını verdi! Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacak
Meclis kararını verdi! Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 12'nci duruşması tamamlandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 12'nci duruşması tamamlandı
Demir kubbe delik deşik! İran'ın füzelerini böyle ıskaladı
Demir kubbe delik deşik! İran'ın füzelerini böyle ıskaladı
Tahran'da peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseliyor...
Tahran'da peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseliyor...
Karar mecliste kabul edildi: İran, Hürmüz'den geçiş ücreti alacak
Karar mecliste kabul edildi: İran, Hürmüz'den geçiş ücreti alacak
Hakan Çalhanoğlu: Bizi koparmaya çalışanlar var!
Hakan Çalhanoğlu: Bizi koparmaya çalışanlar var!
Beyaz Saray'dan İran açıklaması! Trump saldırılara ara verdi
Beyaz Saray'dan İran açıklaması! Trump saldırılara ara verdi
ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Eyyüp Kadir İnan’dan İzmir’de eğitim seferberliği vurgusu ve muhalefete sert mesaj
Eyyüp Kadir İnan’dan İzmir’de eğitim seferberliği vurgusu ve muhalefete sert mesaj