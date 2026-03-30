Beyaz Saray'dan İran açıklaması! Trump saldırılara ara verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran rejimi kamuoyuna farklı bize farklı konuşuyor. Başkan Trump enerji altyapısına yönelik saldırıları 10 günlük ara verdi. Bu İran için tarihi bir fırsat" dedi.

İran, ABD-İsrail savaşı hız kesmeden devam ederken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'TRUMP SALDIRILARA 10 GÜNLÜK ARA VERDİ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik düzenlenen saldırılara 10 günlük ara verdiğini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "İran rejimi anlaşmaya giderek daha istekli. Kamuoyuna farklı, bize farklı konuşuyorlar. Başkan Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 10 günlük ara verdi. Bu, İran için hayatta bir kez gelebilecek bir fırsattır." dedi.

ABD'nin İran'a yıkıcı bir güçle saldırdığını vurgulayan Beyaz Sözcüsü, "Rejimin geri kalan unsurlarının hâlâ vakitleri varken müzakere masasına oturmayı istemeleri şaşırtmıyor. ABD yıkıcı bir güçle daha yoğun ve hedefli saldırılar düzenliyor." ifadelerini kullandı.

'ABD'YE YALAN SÖYLEDİLER, LİDERLERİN ÖLDÜRÜLME NEDENİ BUDUR'

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve beraberindeki İranlı üst düzey yöneticilerin öldürülme nedenini açıklayan Sözcü Leavitt, "İran’ın önceki liderleri artık bu dünyada değiller çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne yalan söylediler ve bizi müzakerelerde oyaladılar; Bu durum Başkan için kabul edilemezdi, Liderlerin çoğunun öldürülme nedeni de budur." şeklinde konuştu.

İran'ın 15 maddelik anlaşma önerisinde yer alan çoğu maddeyi kabul ettiği iddialarına da yanıt veren Leavitt, "Amerikan halkının terörist bir rejimin (İran rejimini kast ederek) sözüne itibar etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Leavitt, ABD'nin 250 yıl önce Yahudi-Hristiyan değerleri üzerine kurulduğunu belirtti.