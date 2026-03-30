Karar mecliste kabul edildi: İran, Hürmüz'den geçiş ücreti alacak

İran Meclis Güvenlik Komisyonu'nun, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onayladığı açıklandı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vururken aynı zaman en büyük kozunu oynayarak Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkileyerek özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

DÜNYA GENELİNDE YAKIT KRİZİ

İran'ın bu hamlesinin ardından arz ve sevkiyattan ciddi aksamalar yaşanmaya başladı.

Kısa bir süre sonra birçok ülkede akaryakıt zamları ardı ardına geldi.

TRUMP AÇMAK YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, bu süreçte özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda NATO'dan yardım istedi.

Ancak ABD Başkanı'nın çağrısının ardından somut bir adım atılmadı.

BOĞAZDAN GEÇEN GEMİLERDEN ÜCRET ALINACAK

Öte yandan bu akşam itibariyle önemli bir karar alındı.

İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.