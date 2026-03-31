Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: Dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Eğer bir rejim değişecekse İsrail'de olmalıdır. İsrail dünya için büyük tehdittir. İsrail bölgeyi adeta cehenneme çevirdi.' dedi.

Abone ol

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan üzerinde izlediği saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirdiğini söyleyip "İsrail hem bölgenin hem dünyanın huzur ve istikrarı için ciddi bir tehlike ve tehdittir.” dedi.

İSRAİL BÖLGEYİ ADETA CEHENNEME ÇEVİRDİ

“Bir yanda iyilik ve merhametin hayat bulması için çabalayan, dünyayı huzurun adaletin donattığı cennet kılmaya uğraşanlar; diğer yanda mazlum ve masumlara zulmederek yer yüzünü cehenneme çevirmek isteyenler var.” diyen Bahçeli "İkinci çeyreğine girdiğimiz yüzyıl uluslararası terörizm, savaşlar, iç karışıklıklar, hukuka aykırı çifte standartlar gibi sorunlarla birlikte ilerlemektedir.” ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, emperyalist güçlerin uluslararası kuralları yok saymaya çalışarak kendi imtiyaz ağlarını genişletme çabasında olduklarını da söyledi.

“ORTADOĞU'DA BİR REJİM DEĞİŞECEKSE O İSRAİL OLMALIDIR”

Artık İsrail'in Netanyahu'ya mahkum ve mecbur olmadığının yüksek sesle haykırılmasının zamanının geldiğini belirten Bahçeli, "Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. ‘Savaşları bitireceğim.’ diye iktidara gelen Trump, tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanı ile bitirme telaşındadır. Böyle bir ABD'nin düzen, refah vadetmediği ortadadır." dedi.

“İRAN SADECE KOMŞUMUZ DEĞİLDİR”

Devlet Bahçeli, İran'ın sadece Türkiye'nin komşusu olmadığını söyleyerek “İran halkının yanında durmak zamanıdır. Türkiye barış arayan coğrafyaların umududur." diye konuştu.

“DİPLOMATİK ÇABAYA SES VERİLMELİ”

Diplomatik çabaya ses verilmesi gerektiği çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli, uluslararası sistemin ağır yaralı halde olduğunu belirtip katliamların cezasız kaldığı bir dünyanın olmaması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli şöyle devam etti:

"ABD ve İsrail her canı istediğinde İran'a ya da tahakküm altına girmeyi reddeden herhangi bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik deniz yollarının tehlikeye girmesi enerji arzında ciddi kırılmalara neden olurken bu durum şimdiden küresel sistemi derinden sarsmaya başlamıştır. Uluslararası toplumu sağduyuya davet ediyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır."

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de vardı. Bahçeli, CHP'li belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet operasyonları üzerinden eleştirdi.

MHP lideri şunları söyledi:

"Bazıları Cumhur İttifakı'nın dirayetinden rahatsız olsa da ülkemiz bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacaktır. Türkiye'nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her söylem ve kışkırtma doğrudan dünyaya milli güvenliğimizi hedef almaktadır. İltimas ve çarpık ilişkiler derinleşmiştir. Atatürk'ün partisi CHP'nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışı değişmiş erozyona uğramıştır. Hiç kimse dokunulmaz değildir, hukukun üstünlüğü esastır."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise “Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projesidir. Gerekli yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur. Kimse yanlış hesap yapmasın, tahriklere meyil etmesin, terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın.” dedi.