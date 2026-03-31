Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım

Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün oynanacak milli maç öncesi Adıyaman’ın Zey Köyü’nde halı sahaya kavuşan depremzede çocukların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak” mesajını verdi.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere’nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. Kurum, köydeki çocukların halı saha talebini de karşılıksız bırakmadı. Bakan Kurum, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın maçı öncesi, halı sahaya kavuşan depremzede çocukların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum sosyal medya mesajında, “Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım - Resim: 0

“ARKADAŞLARLA TOPLANDIK, PLAN YAPTIK”

Görüntülerde yer alan çocuklardan Abdurrahman Erdoğan, Bakan Kurum’u karşıladıkları günü; “Biz o gün orada bekliyorduk. Murat Kurum minibüsten indi. Biz ‘Hoş geldiniz’ dedik. O da ‘Ne istiyorsunuz?’ diye sordu. Dedik ki; ‘Halı saha istiyoruz.’ O da ‘Tamam, hemen yapalım’ dedi ve çok hızlı yapıldı” sözleriyle anlattı.

Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım - Resim: 1

Çocuklardan Mahmut Demirhan Bozkurt da “Oynayacağımız, mutlu olacağımız, huzurlu olacağımız bir halı saha isteyelim dedik. Arkadaşlarla böyle plan yaptık. Böyle bir toplanalım, sıraya dizilelim dedik. Sonra Sayın Bakanımız bize ‘hemen yapalım’ dedi. Murat ağabey halı sahayı yaptığın için teşekkür ederiz. Geliyoruz burada akşama kadar oynuyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım - Resim: 2

“24 SAAT ORADA KALIN DESEK KALACAKLAR”

Zey Köyü muhtarı İsrafil Ay da Bakan Kurum’a teşekkür ederek, “Halı sahamızda köyümüzün çocukları dolu dolu. Özlemle hasretle bu sahayı bekliyorlardı. Murat Kurum Bakanımızın vermiş olduğu sözden dolayı yapıldı. Mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz. Çocuklar da çok neşeli” dedi.

Köyde yaşayan Emine Bozkurt ise oğlunu güvenle halı sahaya gönderdiğini anlattı: Çocuklarımız mutlu. Özellikle telefon, televizyon ve tabletten uzak kalıyorlar. Arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyorlar. Hem doğayla iç içe hem de dağ havası var. Çocuklarımız için endişelenmiyoruz. 24 saat orada kalın desek kalacaklar. Her alanda devletin desteğini, o sıcaklığını yanımızda hissediyoruz. İnsanın düşünüldüğünü bilmesi, unutulmadığını hissetmesi gerçekten çok önemli.

Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım - Resim: 3

Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım - Resim: 4

Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler
Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki! Bölgeyi adeta cehenneme çevirdiler
MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu
17 yaşındaki genç aynı yaştaki akrabasını öldürdü
Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret Odası arasında KOBİ'lere yönelik p@ket işbirliği
Özkan Yalım'ın sevgilisine ev de almış! Olay mesajlar: Kocam, teşekkürler
Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı
Yıldız Holding'de üst düzey atama
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan altın rezervi açıklaması
TÜİK: Dış ticaret açığı 9 milyar doları geçti
Aslı Bekiroğlu hayatını karartan olayı anlattı! "28 yaşında, kariyerimin bağrında ölümden dönüyordum"
TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı şubat ayında arttı
Japonya, iki üssüne ilk kez uzun menzilli füzeler konuşlandırdı