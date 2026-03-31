Mustafa Bozbey'in eşi Seden Baştimur kimdir kızı Side Bozbey de gözaltında
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey evinde eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in ikinci eşi olan Seden Baştimur'dan çocuğu bulunmuyor. Gözaltına alınan kızı Side Bozbey ilk karısıyla olan evliliğinden dünyaya geldi. Mustafa Bozbey tek çocuğunun annesi olan Selma Çapar ile 1988 yılında evlendi
İkinci eşi Seden Baştimur Bozbey kimdir?
Seden Baştimur Bozbey, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ikinci eşidir. Mustafa Bozbey bu evliliğini Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirdi.
Mustafa Bozbey ilk karısından boşandığı yıl Seden Baştimur Bozbey ile 30 Kasım 2014 tarihinde evlendi.
Evlilik öncesinde belediye bünyesinde görev yapan Seden Baştimur, düğün sonrası görevinden ayrıldı.
Seden Baştimur Bozbey’in Mustafa Bozbey ile olan evliliğinden çocuğu bulunmuyor.