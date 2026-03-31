Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 2,5 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,2 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon martta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,9, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 3,3 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması
Camianın beklediği haber geldi! Aziz Yıldırım adaylık yolunda son sözünü söyledi
Camianın beklediği haber geldi! Aziz Yıldırım adaylık yolunda son sözünü söyledi
Candan kardeşlerin yargılandığı "dolandırıcılık" davasında karar
Candan kardeşlerin yargılandığı "dolandırıcılık" davasında karar
İstanbul Valiliği'nden 3 gündür devam eden yağışa ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden 3 gündür devam eden yağışa ilişkin açıklama
İngiltere: Bu bizim savaşımız değil
İngiltere: Bu bizim savaşımız değil
Doktorları bile şaşırttı! 43 yaşındaki kadının idrar kanalı ve mesanesinden 6 taş çıktı
Doktorları bile şaşırttı! 43 yaşındaki kadının idrar kanalı ve mesanesinden 6 taş çıktı
Kalbi 19 gün arayla iki kez duran hasta aynı 112 ekibi tarafından hayata döndürüldü
Kalbi 19 gün arayla iki kez duran hasta aynı 112 ekibi tarafından hayata döndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Mardin'de hareketli dakikalar! NATO konvoyu görüntülendi
Mardin'de hareketli dakikalar! NATO konvoyu görüntülendi
Dubai'de patlama sesleri duyuldu
Dubai'de patlama sesleri duyuldu
Körfez ülkelerinin ikili oyunu kapalı kapılar ardında ortaya çıktı
Körfez ülkelerinin ikili oyunu kapalı kapılar ardında ortaya çıktı
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 11'inci yıl dönümü! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 11'inci yıl dönümü! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj