Arabasında bulundurmayana ağır fatura... Denetimler başlıyor

Eksik ekipmanla trafiğe çıkmanın faturası ağırlaşıyor. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araçlarda bulundurulması zorunlu olan malzemelerin yokluğu, denetimlerde sürücülerin idari para cezasıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlükte olan yasal düzenlemeler, sadece sürüş kurallarını değil araç donanımlarını da sıkı denetim altında tutuyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında her araçta bulunması zorunlu tutulan ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve reflektör gibi ekipmanlar, olası bir kaza veya arıza anında hayati önem taşıyor. Yapılan son denetimlerde bu malzemelerin eksik olması ya da standartlara uygun bulunmaması durumunda sürücülere tavizsiz cezai işlem uygulanıyor.

Yasal düzenlemeye göre otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçlarda belirli ekipmanların bulunması zorunlu. Bu kapsamda kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, kış şartlarında kullanılmak üzere patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü ve çekme halatı araçlarda hazır bulundurulmalı.

Bu ekipmanlardan herhangi birinin eksik olması durumunda sürücülere 1246 TL idari para cezası kesiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, zorunlu ekipmanların eksik, arızalı ya da kullanıma hazır olmaması halinde sürücülere ceza uygulanıyor. 2026 yılı itibarıyla belirlenen bu ceza, erken ödeme durumunda indirimli olarak 934,5 TL’ye düşüyor ve ayrıca sürücü belgesine 10 ceza puanı işleniyor. Direksiyon başındaki kişi araç sahibi değilse, aynı ceza tutarı aracın tescil plakasına da ayrıca uygulanabiliyor.