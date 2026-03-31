Camianın beklediği haber geldi! Aziz Yıldırım adaylık yolunda son sözünü söyledi

Fenerbahçe camiasının nefesini tutup beklediği o an geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Aziz Yıldırım, haftalardır süren adaylık bilmecesine noktayı koyarak kararını resmen ilan etti. İşte Fenerbahçe’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak o kritik hamlenin detayları...

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi, kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım’dan camiaya "Birlik" çağrısı ve net bir deklarasyon geldi. Gazeteci Murat Zorlu'ya konuşan Yıldırım, adaylık kapısını tamamen kapatırken, başkanlık için önemli isimleri işaret etti.

AZİZ YILDIRIM FERİT ŞAHENK VE MURAT ÜLKER'İN ADAYLIĞINI DİLE GETİRDİ

Fenerbahçe'ye her konuda destek vermeye hazır olduğunu ancak başkanlığı düşünmediğini kaydeden Aziz Yıldırım, Zorlu'ya yaptığı açıklamada, "Kimin başkan olacağına ben karışmam. Fenerbahçe'de camianın önde gelen isimleri bir araya gelsin, Murat Ülker'i, Ferit Şahenk'i.. Bunlar arasından bir başkan seçilebilir. Ben maddi destek de veririm, devletle konuşulurken de gelirim. Ama aday değilim." ifadelerini kullandı.

20 YIL KOLTUKTA OTURMUŞTU

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim konumunda bulunuyor.

Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen seçimde diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti.

