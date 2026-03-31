Trump'ın dini danışmanından Hristiyanlara çağrı: Kazancınızın yüzde 10'unu İsrail'e gönderin

ABD Başkanı Donald Trump’n dini danışmanı Paula White Cain, YouTube üzerinden yayınlanan bir videoda akıl almaz şeyler söyledi. Trump'ın ruhani lideri Hristiyanlara, kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e gönderme çağrısı yaptı.

Abone ol

White, Hristiyanların son kazançlarından kiliseye verecekleri yüzde 10’luk aşarı İsrail’e göndermelerini talep etti.

-White, bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.

Daha önce yapılan yardımlarla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını belirten Cain, bu projenin bölgedeki hayatı desteklediğini savundu. Açıklamasına dini mesajlarla devam eden Cain, takipçilerine “İncil’in mesajını dünyaya yaymaya devam edin” çağrısı yaptı.

İran Savaşı'nın 7'nci gününde Beyaz Saray'dan ilginç görüntüler gelmişti. Oval Ofis'i ziyaret eden Evangelist din insanları, ABD Başkanı Donald Trump'a dokunarak dua etmişti. Fotoğraftaki kırmızı renkli kıyafetli Cain de dua edenler arasındaydı.