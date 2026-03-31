BIST 12.700
DOLAR 44,48
EURO 51,17
ALTIN 6.552,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tadilat için gittiği evde hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde tadilat için gittiği evde merdivenden düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Reisdere Mahallesi'ndeki bir evin tadilatı için işveren A.B. (45) ile eve giden Engin Er (60) çıktığı merdivende dengesini kaybetti, mermer zemine düştü.

Ağır yaralanan Er, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Er, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma A.B.'yi gözaltına aldı.

