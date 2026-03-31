Netanyahu, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine dair tarih vermedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Newsmax televizyonuna yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in İran’daki hedeflerinin yarısından fazlasını gerçekleştirdiğini ileri sürerken, operasyonların ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tarih vermedi. Netanyahu, konuşmasında İran’ın nükleer ve füze programlarını hedef alan saldırıların kapsamına ve amaçlarına dair detaylara değindi.

NETANYAHU: İRAN’IN FÜZE MENZİLİ AVRUPA’YI TEHDİT EDEBİLİR

Netanyahu, Tahran’ın büyüyen füze menzilinin yakında Avrupa’yı ve ötesini tehdit edebileceğini savunarak, İsrail ve ABD’nin İran’ın füze sistemleri, silah fabrikaları ve nükleer personeline yönelik operasyonlar yürüttüğünü iddia etti. Başbakan, saldırıların mevcut aşamasında özellikle İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına odaklanıldığını vurguladı:

"İran'ın askeri, nükleer ve endüstriyel kapasitelerini zayıflatma konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini" öne süren Netanyahu, temel hedefin, İran’ın nükleer silah geliştirmesini ve bunları fırlatma araçlarıyla kullanabilmesini engellemek olduğunu belirtti. Netanyahu, bu hedefi şu ifadelerle açıkladı:

"Nükleer silahların ve bunları ABD şehirlerine ulaştıracak araçların peşindeler. Bu savaşın amacı budur, bu sonucu engellemek."

Netanyahu, saldırıların yalnızca anlık askeri hedeflerle sınırlı olmadığını, uzun vadeli stratejik faktörleri de içerdiğini belirtti. Bu kapsamda bölgedeki kilit enerji rotalarına olan bağımlılığı azaltma çabalarına işaret ederek şunları savundu:

"Uzun vadeli çözümler, enerji boru hatlarının Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz ve Akdeniz’e, İran'ın coğrafi boğaz noktalarını devre dışı bırakarak, batıya doğru yeniden yönlendirilmesini içeriyor."

ABD-İSRAİL OPERASYONLARININ BAŞLANGICI VE İRAN’IN KARŞILIKLARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlattı. Operasyonların ardından İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere karşılık verdi. Bu karşılık saldırılarında çok sayıda hedef vurulurken, dönemin İran lideri Ali Hamaney’in de dahil olduğu üst düzey yetkililerin öldürüldüğü bildirildi.