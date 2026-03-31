Gazze'de can kaybı 72 bin 285’e yükseldi

Gazze Şeridi’nde Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 285’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes sonrası süreçte dahi enkaz altından çıkarılan cenazeler ve ağır yaralıların vefatıyla bilanço trajik bir seviyeye ulaştığını duyurdu.

Ortadoğu tarihinin en kanlı dönemlerinden birine sahne olan Gazze Şeridi’nde, yaklaşık iki buçuk yıldır süregelen çatışmaların insani faturası güncellendi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son veriler, bölgedeki yıkımın ve can kaybının ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

ATEŞKES SONRASI SÜREÇTE KAYIPLAR SÜRÜYOR

10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen, saldırıların yarattığı tahribat can almaya devam ediyor. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre;

Daha önceki saldırılarda ağır yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

Ateşkesin başladığı günden bu yana geçen süreçte, yaralanmalar ve münferit saldırılar neticesinde 709 kişi yaşamını yitirdi, 1.928 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDAKİ GÖRÜNMEZ TRAJEDİ

Resmi verilere yansıyan sayıların ötesinde, Gazze’nin yıkılan mahallelerinde binlerce cenazenin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, son dönemde enkaz altından 756 cenazenin daha çıkarıldığı kaydedildi. İnsani yardım kuruluşları, tıbbi imkansızlıklar ve altyapı çöküşü nedeniyle gerçek can kaybının açıklanan rakamların çok daha üzerinde olabileceği uyarısını yineliyor.

GENEL TABLO: 72 BİN ÖLÜM, 172 BİN YARALI

Ekim 2023’ten bu yana devam eden harekatın toplam bilançosu ise savaşın yıkıcılığını kanıtlar nitelikte:

Toplam Can Kaybı: 72.285
Toplam Yaralı Sayısı: 172.028

