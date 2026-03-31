İhanetleri artık şaşırtmıyor! FETÖ'nün Umre maskeli suikast ve haberleşme trafiği

FETÖ davalarında kritik roller üstlenen kaynaklardan gelen son bilgiler, örgütün yurt dışındaki firari unsurları ile yurt içindeki uyuyan hücreleri arasındaki trafiğin "Umre" üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.

Teknik takibe takılmamak için kutsal toprakları seçen örgütün, yeni bir kaos planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

BANK ASYA KURİYELERİ YENİDEN SAHNEDE

Bir dönem Bank Asya’daki paraları yurt dışına kaçıran kuryelerin, şimdilerde "siyasi kuryelik" yaptığı iddia ediliyor. Kaynakların aktardığı çarpıcı detaylar şöyle:

Haberleşme Sistemi: Örgüt üyeleri ve aracılar, sık sık Umre’ye giderek burada yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor.

Siyasi Temaslar: Bu kuryeler vasıtasıyla bazı siyasi partilerin yetkilileriyle gizli iletişim kanalları kurulduğu öne sürülüyor.

İRAN SONRASI "KAOS" PLANI

Soruşturma birimlerinin dikkat çektiği en tehlikeli nokta ise bölgesel savaşın Türkiye’ye yansıtılma çabası:

"İran’daki gerilimi fırsat bilerek Türkiye’de bir ayaklanma zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu süreçte toplumsal barışı hedef alan suikastler de olabilir. Güvenlik birimlerinin teyakkuza geçmesi gerekiyor."

ADRES AYNI, TAKTİK AYNI

Örgütün geçmişte de benzer kritik dönemlerde dini duyguları istismar ederek gizli toplantılarını yurt dışında, özellikle de denetimin daha esnek olduğu alanlarda yaptığı biliniyor. "Umre trafiği" ile ilgili elde edilen bu son veriler, örgütün "Yeniden yapılanma" ve "Kaos tetikleme" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.