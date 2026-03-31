Parmağındaki sırrı kimse fark etmemişti! Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki gizemli yazı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında taktığı rozet ve yüzük gündem oldu. Yüzüğün üzerinde yer alan manidar dua metni, toplantının en çok konuşulan detayı haline geldi.

TBMM’de partisinin grup kürsüsüne çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasete dair kritik başlıkları değerlendirirken gündemin nabzını tutan açıklamalara imza attı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin İsrail ve ABD'yi hedef alan Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın ABD'yi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna taktığını söyledi. Konuşmasında Türkiye'yi hedef alan ülkelere de gözdağı MHP lideri "Hasımlığıyla hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki, yüzyıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine yırtarız, gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz ve dize getiririz" dedi.

BAHÇELİ'NİN YÜZÜK VE ROZETİ GÜNE DAMGA VURDU

Bahçeli'nin açıklamalarının yanı sıra grup toplantısında taktığı rozet ve yüzük de dikkat çekti. Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzüğün üst bölümünde kırmızı yakut yer alırken, taşın çevresinde “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” ifadesinin yazılı olduğu görüldü.

Bahçeli'nin taktığı rozette de benzer bir tasarım öne çıktı. Rozetin merkezinde yine “En-Nâfi” ismi yer alırken, çevresinde “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” ifadesi kullanıldı.