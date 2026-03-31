İstanbul'da yasak aşk iddiasıyla cinayet! 41 yaşındaki adam aracında infaz edildi

Sultangazi'de Erdal Kökyayan (41) aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kökyayan'ın İ.C. (41) tarafından öldürüldüğü belirlendi. İ.C'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla bir süredir ailesine ve çevresine rahatsızlık verdiği, cinayeti aldatıldığını düşündüğü için gerçekleştirdiği tespit edildi. Katil zanlısının babasının olaydan önce gelinini mesaj atarak uyardığı ortaya çıktı.

Erdal Kökyayan (41), dün ilçedeki bir sanayi sitesi içerisinde aracında silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Kökyayan'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kökyayan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüpheli İ.C. (41) ve H.C.'yi (35) kısa sürede yaklayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.C.'nin daha önce çeşitli suçlardan 7, H.C.'nin ise 16 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyete getirilen şüphelilerden İ.C.'nin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu, H.C.'nin ise olay sırasında yanında bulunan amcaoğlu olduğu belirlendi.

Şüpheli İ.C.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla bir süredir ailesine ve çevresine rahatsızlık verdiği, bu nedenle de uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

"Bu yine kafayı yedi"

Ayrıca cinayet öncesinde saldırganın babasının gelinine "Bu yine kafayı yedi. Üzerinde silah var. Seni de vurur beni de, dikkat et." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Saldırgan İ.C.'nin olay günü maktulü konuşmak için çağırıp, amcaoğlu H.C. ile birlikte aracına bindiği, bir süre sonra da saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin olay sonrasında kaçtığı, maktulün aracının ise kontrolden çıkarak geriye doğru gittiği anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.