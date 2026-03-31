Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağını açıkladı. Öte yandan birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydeden MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.