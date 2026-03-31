Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1268'e yükseldi

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1268'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 21 artarak 1268'e, yaralı sayısının ise 3 bin 750'ye çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1268'e, yaralı sayısının ise 3 bin 750'ye yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 125'inin çocuk, 88'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 128 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1247'ye çıktığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

