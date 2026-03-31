ABD'de savaş benzin fiyatlarını fırlattı! 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı

Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden olurken, ABD'de benzinin ortalama fiyatı 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 dolar seviyesini aştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, dün 3,99 dolar seviyesinde bulunan benzinin ortalama galon fiyatı, bugün yaklaşık 4,02 dolar oldu.

Böylelikle ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 4 dolar seviyesini aştı.

Ülkede benzin fiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarken, geçen aya kıyasla yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

ABD'de benzin fiyatlarındaki yıllık artış da yaklaşık yüzde 27 olarak hesaplandı.

Ülkede arz durumu ve uygulanan vergi oranları nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, California'da galon başına 5,89 dolara yaklaştı.

Benzin fiyatlarında bu eyaleti, 5,45 dolar ile Hawaii, 5,35 dolar ile Washington ve 4,93 dolar ile Oregon ve Nevada takip etti.

Ülkenin 12 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 4 doların üzerinde kaydedildi.

ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı da bir ay öncesine kıyasla yüzde 45 artarak 5,45 dolara tırmandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta, Orta Doğu'daki gerilimlerin yol açtığı tedarik zinciri aksamaları ve üretim kesintileri dolayısıyla küresel petrol fiyatlarının sert yükselmesi etkili oldu.

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı, Haziran 2022'de yaklaşık 5,02 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

