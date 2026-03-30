Özkan Yalım'ın CHP üyeliği askıya alındı, disipline sevk edildi

Bir otel odasında belediye personeli ile birlikte gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci başladı.

Abone ol

Parti, Yalım’ın üyeliğini askıya alırken disiplin sürecini de resmen başlattı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada, MYK toplantısında alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

YALIM'IN SAVUNMASI ALINACAK

Emre, “MYK olarak Özkan Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sürecin detaylı şekilde incelenmesini ve ardından çıkacak karara göre disiplin sürecinin işletilmesini oy birliğiyle kararlaştırdık.” ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN ETİK DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Emre, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

Her ne kadar 1 yıldır boşanma sürecinde de olsa, ortada bir belediye çalışanı var, bir belediye başkanı var, yasak ilişki söz konusu. Ortaya çıkan görüntüden rahatsızlık var, CHP'nin etik değerleriyle örtüşmediğini düşünüyoruz. O nedenle böyle bir süreci başlattık, ilk etapta bizim yapabileceğimiz şey üyeliğini askıya almak.

Disiplin konusunda karar vermek, ama dediğim gibi bu kararı muhtevasını, tüm belge bilgileri inceleyip kendisinin beyanı alındıktan sonra yapılması.

Ondan sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'nun işi.

BELEDİYE PERSONELİ İLE OTEL ODASINDA YAKALANDI

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalar kapsamında, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet iddiasıyla işlem başlatıldı.

Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Özkan Yalım, bir otelin odasında gözaltına alındı. Operasyon sırasında yanında bulunan bir belediye çalışanının da gözaltı listesinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu kişinin, belediyede aktif SGK kaydının bulunduğu ifade edildi.

Otelde bulunan personelin otel kaydı yapılmadığı da kayda geçen bilgiler arasında.