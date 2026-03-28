Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığı: 34 araç, 114 taşınmaz

21 yaşındaki bir belediye personeliyle kaldığı otelde gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığı ve operasyon öncesi gerçekleştirilen para trafiğine dair detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında Özkan Yalım’ın mal varlığı ve şirket devirlerine ilişkin detaylar incelemeye alındı.

YALIM'DAN ŞOFÖRÜNE SERVET TRANSFERİ

2025/239999 sayılı dosya kapsamında hazırlanan raporda, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Ancak şirketler üzerinden yapılan işlemler de dahil edildiğinde tablo genişledi.

İddialara göre, şoförü Cihan Aras üzerine gerçekleştirilen devirlerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldı.

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri ise milyonlarca liralık hisse devirleri ve nakit hareketleri oldu.

Yalım’ın yüzde 90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Aras’a devrettiği, bu süreçte hesabından 24 milyon 625 bin TL nakit çekildiği ve aynı tutarın aynı gün aynı şubeden Aras tarafından hesaba yatırıldığı belirtildi.

Söz konusu işlemlerin “hisse devri ödemesi” açıklamasıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

PETROLDEN TEKSTİLE GENİŞLEYEN YELPAZE

Benzer bir işlemin, Yalım’ın yüzde 95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketinde de yaşandığı kaydedildi. Bu devir sırasında 9 milyon 500 bin TL’lik nakit hareketinin aynı yöntemle gerçekleştiği ve benzer şekilde kayda geçirildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu devirlerin ardından Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına ise 5 araç ve 28 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, Yalım’ın doğrudan ve dolaylı şekilde toplam 34 araç ve 114 taşınmazlık bir mal varlığına ulaştığı belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan bu bulguların ardından, mal varlığı transferleri ve şirket devirlerinin “muvazaalı” olup olmadığına ilişkin incelemelerin derinleştirildiği öğrenildi.